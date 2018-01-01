ПРОВОДНАЯ ИГРОВАЯ МЫШЬ
MEMEMANLION CHROMA
Лучший
выбор
для геймера
выбор
для геймера
ОСОБЕННОСТИ
Стабильная работана высоких скоростях
Управление скоростьюперемещения курсора
Прорезиненное покрытие
Soft
Rubber Skin
Rubber Skin
RGBподсветка
наушников
Высокопрочный долговечный кабельв тканевой оплетке выдерживает 10 000 сгибаний и постоянную тяговую нагрузку до 10 кг
Регулировка веса мыши:обойма на 8 съемных грузиков по 2,5 г
4 уровня DPI(от 100 до 10000)
Широкое колесо прокруткис подсветкой
Удлиненные тефлоновые ножкидля отличного скольжения
ВИДЕО
ГАЛЕРЕЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подключения
проводной
Сенсор
IR-оптический
Количество кнопок
8
Разрешение
100-10000 DPI
Частота опроса
1000 Гц
Максимальное ускорение
20 g
Интерфейс подключения
USB
Размер без упаковки
0.6 x 19.7 x 19.1 см
НОВОГОДНИЙ
МАРАФОН
Redragon Memeanlion Chroma — это чувствительный качественный сенсор, дополнительные программируемые кнопки, регулировка веса (в комплекте 8 съемных грузиков), сохранение настроек, возможность создания нескольких профилей и переключения их кнопкой MODE, прорезиненное покрытие для усиления захвата и необычная RGB-подсветка для создания настроения, прочный кабель и стабильная работа на высоких скоростях.