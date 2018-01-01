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ПРОВОДНАЯ ИГРОВАЯ МЫШЬ
MEMEMANLION CHROMA
Лучший
выбор
для геймера
1886
1690

КУПИТЬ В:

Акция доступна только
в период с 15 по 31 декабря.

ОСОБЕННОСТИ

Стабильная работа
на высоких скоростях
Управление скоростью
перемещения курсора
Прорезиненное покрытие
Soft
Rubber Skin
RGB
подсветка
наушников
Высокопрочный долговечный кабель
в тканевой оплетке выдерживает 10 000 сгибаний и постоянную тяговую нагрузку до 10 кг
Регулировка веса мыши:
обойма на 8 съемных грузиков по 2,5 г
4 уровня DPI
(от 100 до 10000)
Широкое колесо прокрутки
с подсветкой
Удлиненные тефлоновые ножки
для отличного скольжения

ВИДЕО

ГАЛЕРЕЯ

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ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип подключения
проводной

Сенсор
IR-оптический

Количество кнопок
8

Разрешение
100-10000 DPI

Частота опроса
1000 Гц

Максимальное ускорение
20 g

Интерфейс подключения
USB

Размер без упаковки
0.6 x 19.7 x 19.1 см

НОВОГОДНИЙ
МАРАФОН

Redragon Memeanlion Chroma — это чувствительный качественный сенсор, дополнительные программируемые кнопки, регулировка веса (в комплекте 8 съемных грузиков), сохранение настроек, возможность создания нескольких профилей и переключения их кнопкой MODE, прорезиненное покрытие для усиления захвата и необычная RGB-подсветка для создания настроения, прочный кабель и стабильная работа на высоких скоростях.

1886
1690

КУПИТЬ В:

Акция доступна только
в период с 15 по 31 декабря.

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