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(от 100 до 10000)

обойма на 8 съемных грузиков по 2,5 г

в тканевой оплетке выдерживает 10 000 сгибаний и постоянную тяговую нагрузку до 10 кг

НОВОГОДНИЙ

МАРАФОН

Redragon Memeanlion Chroma — это чувствительный качественный сенсор, дополнительные программируемые кнопки, регулировка веса (в комплекте 8 съемных грузиков), сохранение настроек, возможность создания нескольких профилей и переключения их кнопкой MODE, прорезиненное покрытие для усиления захвата и необычная RGB-подсветка для создания настроения, прочный кабель и стабильная работа на высоких скоростях.